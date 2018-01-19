Trabzon Havalimanı Ucuşlara Açıldı
Trabzon Havalimanı, 13 Ocak akşamı pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla dün saat 04.00’dan bugün saat 04.00’a kadar süren çalışmaların ardından yeniden uçuşlara açıldı.
Trabzon Havalimanı, 13 Ocak akşamı pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla dün saat 04.00'dan bugün saat 04.00'a kadar süren çalışmaların ardından yeniden uçuşlara açıldı.
Uçağın havalimanının deniz tarafındaki yamacından vinçler yardımıyla çıkartılması ve ardından pist üzerinde yürütülerek gece geç saatlerde güvenli bölgeye alınmasının ardından 24 saattir uçuşlara kapalı olan Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar saat 04.00 itibarıyla yeniden başladı. - TRABZON