Trabzon Havalimanı nerede? Uçak nereye düştü? Dün gece saatlerinde Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Peki Trabzon Havalimanı nerede? Uçak nereye düştü?

Ankara - Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 'PC8622' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.



TRABZON HAVALİMANI NEREDE?

Trabzon Havalimanı (IATA: TZX, ICAO: LTCG) 1957 yılında hizmete girmiştir.

Toplam 1.377.244 m² kurulu alanı bulunan Trabzon Havalimanında 9.710 m²`lik Dış Hatlar terminali ve 14.035 m²`lik İç Hatlar terminali olmak üzere toplam 23.745 m²`lik 3.5 milyon Yolcu/Yıl kapasiteli 2 adet terminal mevcuttur.

Trabzon Hava Limanında 2640x45 metre boyutunda bir adet pist bulunmaktadır.Şehir merkezine en yakın havalimanları arasında yer almaktadır. Şehir merkezine uzaklığı 6 km'dir.

Trabzon Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminal Binası ve Otoparkı 22.11.2008 tarihinde hizmete girmiştir