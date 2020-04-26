Trabzon Havalimanı'ndan çıkarılan asfalt yeniden kullanılacak Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bakıma alınan Trabzon Havalimanı'nın pistinden çıkarılacak asfaltın yeniden kullanılacağını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bakıma alınan Trabzon Havalimanı'nın pistinden çıkarılacak asfaltın yeniden kullanılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yılda 29 binin üzerinde seferin yapıldığı havalimanın bir süre önce bakıma alındığı hatırlatıldı.

Bakım çalışmaları nedeniyle havalimanın 1 ay süreyle uçuşlara kapalı olacağı ifade edilen açıklamada, pistten çıkarılacak ve atık olarak kullanılacak malzemeyi almak için Trabzon Havalimanı yetkilileri ile irtibata geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, havalimanı yetkililerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay almasının ardından alandan çıkarılan malzemelerin iş makineleri ile şantiyelere götürülmeye başlandığına işaret edilerek, "Trabzon Havalimanı pist alanından çıkarılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 40 bin ton malzemenin yüzde 15'i asfalt yapımında, geri kalan kısmı ise altyapı malzemesi olarak kullanılabilecek." ifadesine yer verildi.

Yapılan bu çalışma ile belediye bütçesine önemli bir katkı sağlandığı, asfaltın taşınması çalışmalarında yaklaşık 2 bin kamyon malzeme çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA