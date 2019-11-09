Trabzon Havalimanı'ndan 10 ayda 3 milyon 265 bin yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'ndan 10 ayda 3 milyon 265 bin yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ekim döneminde 3 milyon 265 bin 882 yolcu seyahat etti.

09.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:22
Trabzon Havalimanı'ndan 10 ayda 3 milyon 265 bin yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ekim döneminde 3 milyon 265 bin 882 yolcu seyahat etti.

Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 10 aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 2 milyon 883 bin 82 oldu.

Dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 47 artışla 382 bin 740 kişiye ulaştı. Havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı yüzde 7 düşüşle, 3 milyon 265 bin 882 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde, havalimanında iç hatlardan iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 18 bin 328, dış hatlarda sefer yapan uçak sayısı ise yüzde 32 artışla 4 bin 65 oldu.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 32 bin 386 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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