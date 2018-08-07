Trabzon Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Yüzde 5 Arttı

Trabzon Havalimanı'nda temmuz ayında taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl temmuz ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 2 milyon 226 bin 596, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 49 artışla 133 bin 981'e ulaştı. Havalimanındaki toplam yolcu sayısı da yüzde 5 artarak, 2 milyon 360 bin 577 oldu.

Temmuz ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak, 14 bin 289 olurken, dış hatlarda ise yüzde 17 artarak, bin 824'e yükseldi.

Trabzon Havalimanı'ndaki yük trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak, 19 bin 922 tona çıktı.