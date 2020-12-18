Trabzon Havalimanı'nda uçuşlara elektrik engeli
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Trabzon Havalimanı'nda uçuşlara elektrik engeli

18.12.2020 20:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:03
Trabzon Havalimanı'nda uçuşlara elektrik engeli

Trabzon Havalimanı'nda akşam yapılması planlanan iç hat uçak seferleri pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arızadan dolayı durduruldu.

Trabzon Havalimanı'nda akşam yapılması planlanan iç hat uçak seferleri pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arızadan dolayı durduruldu.

Trabzon Havalimanı'nda akşam saatlerinde yaşanan elektrik arızasından ötürü tüm uçuşlar durduruldu. Yaşanan arızaya havalimanı teknik ekibi müdahale ederken, arıza giderilene kadar uçuşların gerçekleşmeyeceği öğrenilirken, uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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