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Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmaları sürüyor

Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmaları sürüyor
08.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:40

Türkiye'nin yolcu ve uçak trafiği bakımından en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Türkiye'nin yolcu ve uçak trafiği bakımından en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile pist yenileme çalışmalarını incelediği, yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, pistin yeni asfalt katlarının döküm işleminin sürdüğü, çalışmaların bu ay sonuna kadar bitirileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı'nı DHMİ verilerine göre 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcu kullandı. 2019 yılında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 25 bin 930, dış hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 4 bin 405 olmak üzere toplam 30 bin 335 olarak gerçekleşti."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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