Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmalarında sona gelindi
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Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmalarında sona gelindi

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda 23 Nisan'da başlayan pist yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Trabzon Havalimanı'nda pist yenileme çalışmalarında sona gelindi
27.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:44

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda 23 Nisan'da başlayan pist yenileme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Trabzon Havalimanı pist bakımı nedeniyle 23 Nisan günü uçuşlara kapatılırken pistin asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemi bitirildi. Havalimanında pist çizgileri çizilme işlemi sürerken çalışmaların muhtemelen bu hafta sonu bitirilip hafta başında uçuşlara hazır hale gelmesi planlanıyor.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Korona virüs salgını öncesinde Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyordu

Trabzon Havalimanı'nı DHMİ verilerine göre 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcunun kullandı. 2019 yılında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 25 bin 930, dış hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 4 bin 405 olmak üzere toplam 30 bin 335 olarak gerçekleşti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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