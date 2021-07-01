Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Trabzon Havalimanı'nda aşı uygulama standı açıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Trabzon Havalimanı'nda aşı uygulama standı açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerince hava limanının iç hatlar giden yolcu bölümünde oluşturulan aşı odasında, isteyen havalimanı çalışanları, sağlıkçıların ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

Standa gelenler, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor.

Vatandaşların bir süre istirahat etmesi istenirken herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, "yerinde aşılama uygulaması" kapsamında 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için Trabzon'un farklı noktalarında aşılama merkezlerinin kurulduğunu söyledi.

Usta, vatandaşların randevulu veya randevusuz bütün sağlık birimlerinde aşı yaptırabileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız, aşı merkezlerinde herkesin gelip aşı olmasını bekliyor. Üçüncü doz için şu anda sağlıkçılar ve 50 yaş üzeri vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlarımızın hepsi e-Nabız sisteminden kontrollerini yaparak, kendisine aşı çıkmışsa en yakın sağlık birimine ulaşarak, aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşı olmasını istiyoruz."

Sırası gelen herkesin vakit kaybetmeden aşı olması gerektiğine vurgu yapan Usta, "Bu vakit kaybetmeme işi çok önemli. Bazı vatandaşlarımız 'Sonra yaptırırım.' tarzı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu da emin olun sağlığın ötelenmesi ve özellikle toplum sağlığının ötelenmesine yol açıyor. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bir an önce aşı sırası gelen herkesin aşısını olması gerekiyor." dedi.

Havalimanı yetkililerince yapılan bilgilendirme anonsunun ardından aşı olmaya gelen Servet Dandin, üçüncü doz aşısını burada yaptırdığını dile getirerek, "Allah razı olsun, memnun olmamak mümkün değil. Vatandaşın ayağına getirdiler, minnettarız." dedi.

Trabzon'dan Mersin'e giden Şeyma Beken de ilk doz aşısını havalimanında yaptırdı. Beken havalimanında uçağını beklerken anonsu duyunca aşı yaptırdığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk