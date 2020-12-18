Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu
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Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

18.12.2020 22:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:04
Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

TRABZON Havalimanı'nda pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu.

TRABZON Havalimanı'nda pistin elektrik sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Trabzon Havalimanı'nda akşam saatlerinde pistin elektrik sisteminde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle havalimanında uçuşlar durduruldu. Arızaya havalimanı teknik ekibi müdahale ederken, uçaklar Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Trabzon Havalimanı'nda, İstanbul ve Ankara'dan yapılması planlanan 5 uçuşun da iptal edildiği öğrenildi. Havalimanında teknik arızanın giderilmesi ile uçuşların yeniden normale dönmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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