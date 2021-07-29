Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı
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Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı

Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Ekonomi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Havalimanı'nda 2 günde 265 uçağa hizmet verilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Havalimanı'nda 2 günde 265 uçağa hizmet verilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinde kentteki turizm ve ticaretin en hareketli dönemini yaşadığını belirtti.

Salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "1 Temmuz'daki normalleşmenin ardından hareketli günler geçiriyoruz. Bölgemizde özellikle bayram tatilinin de araya girmesiyle turizm hareketi doruğa çıkmıştır. Buna bağlı olarak Trabzon Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı. 24 Temmuz Cumartesi günü 130, 25 Temmuz Pazar günü de 135 olmak üzere iki günde 265 uçak trafiği gerçekleşti. Daha önce Trabzon Havalimanı'nda bir günde en fazla 120 uçak trafiği gerçekleşmişti. Böylece iki gün üst üste rekor kırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, havalimanına tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden charter seferler de yapıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon'a direkt uçuşlar gerçekleştirildi. Yerli turistlerin de eklenmesiyle bölgedeki turizm hareketi bayram tatilinde salgın dönemindeki en hareketli haftasını yaşadı. Turizme bağlı olarak ticaret hacmi de gelişti ve üyelerimize bu zor dönemde adeta nefes oldu."

Bu hareketliliğin konaklama sektöründe tüm kapasiteyi doldurduğuna vurgu yapan Hacısalihoğlu, "Birçok tatilcinin konaklama tesislerinde yer bulamadıkları için benzin istasyonlarında araçlarının içinde geceyi geçirdiklerini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve her coğrafyadan insanın Trabzon'a ve Doğu Karadeniz'e gelmesi için çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yürüteceklerini aktardı.

Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı
Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı
Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı
Trabzon'da uçak seferlerinde 2 günde rekor kırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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