TRABZON Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)GÖZALTINA ALINDITrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı.
27.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:57
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)
GÖZALTINA ALINDI
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA