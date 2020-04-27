TRABZON Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)GÖZALTINA ALINDITrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı.

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)

GÖZALTINA ALINDI

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA