Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi

26.10.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:45

Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi Kılınç, partisinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin .

Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi

Kılınç, partisinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek

ISPARTA - Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ..." şeklinde skandal bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, tüm Trabzon halkı ve Trabzonspor camiasından özür diledi.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, dün oynana Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ..." yazdı. Kılınç'a paylaşımı sonrası tepkiler yağdı. Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Kılınç, yine Twitter üzerinden özür videosu paylaştı. Kılınç videoda, "Yapmış olduğum paylaşımın CHP ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun ağırlığının bastırmasından dolayı kendime hakim olamayıp bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Bu pişmanlığımı tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok özür diliyorum. Bir daha böyle bir paylaşımın yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum" dedi.

"Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek"

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını belirterek, bugün saat 15.00'te parti disiplinin kurulunun bu konu için toplanacağını ve Kılınç'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini bildirdi.

Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi
Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi
Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi
Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Babel Podolski Vitor Hugo Eddie Newton İsmail Kartal
Daha Fazla Sabah Fransa Trabzonspor Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 15:25:53. #1.14#
title