Trabzon "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nda ön sıralarda
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Trabzon "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nda ön sıralarda

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında, tesis sayılarına göre değerlendirildiğinde en yoğun ilginin gösterildiği kentin, sertifika sayılarına göre ise Antalya ve İstanbul'dan sonra geldiğini bildirdi.

Trabzon
12.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:58

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında, tesis sayılarına göre değerlendirildiğinde en yoğun ilginin gösterildiği kentin, sertifika sayılarına göre ise Antalya ve İstanbul'dan sonra geldiğini bildirdi.

Asan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlatmış olduğu Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" uygulamasının, Trabzon ve bölge turizmi açısından önemli olduğunu belirtti.

Sertifika alan ve başvuran turizm işletmesi sayısı ile Trabzon'un ön plana çıkmayı başardığını vurgulayan Asan, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar Trabzon'da 5 otelimiz ve 2 restoranımız sertifika aldı. Başvuru aşamasında olan 15 tesisimiz var, bu sayımız daha da artacaktır. Tesis sayılarına göre değerlendirdiğimizde ülke genelinde en yoğun ilgi Trabzon'dan. Sertifika sayılarına göre ise Antalya ve İstanbul'dan sonra Trabzon gelmekte."

"Güvenli Turizm Sertifikasyonu uluslararası ilgiyi Türkiye'ye çevirdi"

Asan, sertifikasyona gösterdikleri ilgi ve hazırlık çalışmalarından dolayı kentteki tesis yetkililerine teşekkür ederek, "Bu çalışmalarla sağlıklı turizm tesisleri sayımız artarken, şehir olarak da güveni artırmaktayız. Aynı zamanda diğer turizm bölgelerine de örnek olmaktayız." ifadesini kullandı.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun uluslararası ilgiyi Türkiye'ye çevirdiğine de dikkati çeken Asan, "Sertifikasyonla, sektörümüzün taahhüt ettiği standartlara nasıl hazırlandığını, bu standartları nasıl tutturduğu yurt dışından da gözlemlemekteler, hem basın yayın organları hem de sosyal medya vasıtasıyla görmekteler." dedi.

Asan, Trabzon'daki turizm tesislerinin haziran başında açılmaya başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kapalı olanlar da 15 Haziran ve sonrasında 1 Temmuz itibarıyla hızlanarak açılmaya devam edecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri var, uyulması gereken genelge 3 ana kuralı içeriyor. Fiziki mesafe, hijyen kuralları ve görevli personellerin pandemi eğitimi. Kuralları, uygulamaları ne kadar üst seviyede standart hale getirirsek, hem olumlu etkilerini görürüz hem de nitelikli turistin ilgisini daha fazla çekeriz."

Kaynak: AA

Manşet

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