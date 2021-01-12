Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk salgın sürecindeki çalışmaları değerlendirdi

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurt, gençlik ve spor faaliyetleri çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurt, gençlik ve spor faaliyetleri çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birçok çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Spor, yurt ve gençlik hizmetleri faaliyetlerini değerlendiren Öztürk, salgın döneminde çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü, 2020'de yapılan çalışmaların her alanda 2021'de katlanarak devam edeceğini ifade etti.

Spor Hizmetleri çalışmaları kapsamında Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin salgın sürecinde de mümkün olduğu kadar çocukların bütün ilçelerden havuz veya sahillere getirildiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"3 bin 535 kişi yüzme öğrendi. Yetenek taraması faaliyetleri, 2020'nin ilk aylarında gerçekleştirildi ve 2016 öğrencinin ölçümleri, değerlendirmeleri yapıldı, ardından takibe alındı. Yakın süreçte bu öğrencilerin sporla buluşması için çalışmalar yapılacak. İl Spor Merkezlerinden 10 bin 41 kişi yararlanırken, Koşabiliyorken Koş Projesinde 2 bin 82, özel beden eğitimi çalışmalarında ise bin 15 özel birey spora yönlendirildi. Ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, uluslararası müsabakalar için ara vermeden çalışmalarını sürdürdü."

Öztürk, Gençlik Merkezi faaliyetlerinin de yapılan kısıtlamalara rağmen her türlü tedbirler alınarak sürdürüldüğüne işaret ederek, "Doğa harikası Düzköy Karadeniz Doğa Kampına çağrılan 205 genç çeşitli aktivitelere katılırken, bu süreçte boş durmayan gençlik liderleri ve gönüllü liderler, Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanları, esnaf ve kamu kurumları için 20 bin siperlik üreterek dağıtımını yaptı. Trabzon DENEYAP Atölyesi takımı, 2020 TEKNOFEST yarışmasına kendi yaptıkları insansız su altı aracı ile katılarak Türkiye 4. oldu. Bu süreçte Trabzon Üniversitesi Genç Ofisi açıldı, Trabzon Gençlik Merkezi ise meydandaki yeni yerine taşındı." ifadelerini kullandı.

Mart ayında öğrencilerin pandemi tedbirleri nedeniyle şehirden ayrılmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda hareketliliğin devam ettiğini aktaran Öztürk, açıklamasını şöyle tamamladı:

"200'ün üzerinde yabancı öğrenci ülkelerine dönmeyerek yurtlarda kaldı. Salgın sonrası yurt dışından ülkemize dönenler, 14 günlük karantina sürecini yurtlarda geçirdi. Almanya'dan Amerika'ya, Rusya'dan Ukrayna'ya kadar onlarca ülkeden gelen 2 bine yakın vatandaş, sağlıklı şekilde yurtlarda misafir edildi. Öte yandan 2 yurt binası sağlıkçılara tesis edilirken, birinde sağlık görevlileri kaldı, diğeri ise hastaların tedavisi için kullanıldı. Zorlu sürece rağmen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yatırım ve inşaat çalışmalarını da ara vermeden sürdürdü. Yurt, spor tesisi ve gençlik merkezleri inşaat, bakım ve onarımı için 17 ayrı ihale yapıldı. İl Müdürlüğüne bağlı 5 doğal çim sahası ile Akyazı yerleşkesindeki yeşil alanlar için hizmet alımı gerçekleştirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk