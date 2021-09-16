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TRABZON GENÇ FEST YARIN BAŞLIYOR

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TRABZON GENÇ FEST YARIN BAŞLIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek üniversite için Trabzon'a gelen gençlere 'hoş geldin' demek gerekse de şehirde yaşayan gençlerin yeni sezona stres atarak başlaması için organize edilen 'Trabzon Genç Fest' yarın akşam Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde başlıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek üniversite için Trabzon'a gelen gençlere 'hoş geldin' demek gerekse de şehirde yaşayan gençlerin yeni sezona stres atarak başlaması için organize edilen 'Trabzon Genç Fest' yarın akşam Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde başlıyor. 17 Eylül Cuma günü çeşitli etkinliklerle ve DJ performanslarıyla başlayacak etkinliklerde, sanatçı Resul Dindar konser verecek. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında 18 Eylül Cumartesi günü Ekin Uzunlar, 19 Eylül Pazar günü ise Zeynep Başkan Trabzonluları coşturacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada etkinliklere ve konserlere katılmak isteyen misafirlerden aşı kartı ya da PCR testi isteneceği belirtildi.

KONSERLER İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bir süre önce açılışı yapılan Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde ilk etkinliği gençler için düzenlediklerini belirterek, "Üniversiteyi kazanarak şehrimize gelen ve Trabzon'da yaşayan gençlerimizin bir nebze de olsa stres atması için etkinlikler organize ettik. 3 gün sürecek konserler ve etkinlikler kapsamında tüm tedbirleri üst düzeyde almış bulunmaktayız. İçişleri Bakanlığımızın bu manada yayınladığı genelge doğrultusunda misafirlerimizden aşı kartı ya da PCR testi istenecektir. Yine girişlerde ateş ölçümü yapılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun" ifadelerini kullandı.

TARİH : 16. 09. 2021

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