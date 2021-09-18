"Trabzon Genç Fest" etkinliklerinde Ekin Uzunlar konser verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Trabzon Genç Fest" etkinlikleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı.

Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aşı kartı veya PCR testi sonuçlarına bakılarak alana alındı.

Yöresel oyunlar ve horon gösterisinin ardından Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Trabzonlu hayranlarıyla buluştu.

Konserde kemençesiyle sahne alan Uzunlar, orkestra eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Uzunlar, Karadeniz'e özgü eserlerini seslendirdi.

Uzunlar, kendilerini izleyiciyle buluşturan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Zorluoğlu da çiçek takdim ettiği Uzunlar'la kısa bir türkü seslendirdi.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini söyledi.

"Size Murat amcanız, Murat ağabeyiniz, başkan amcanız olarak diyorum ki, bu şehirde daha fazla konser olacak, fazla festival olacak, edebiyat söyleşisi, şiir dinletisi olacak." diyen Zorluoğlu, "Bu şehirde sizler daha fazla tiyatro, daha fazla sinema seyredeceksiniz. İnşallah pandeminin sona ermesiyle birlikte sizlerle beraber çok daha eğlenceli aktiviteler, çok daha büyük festivaller yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dün başlayan ve iki gündür çeşitli aktiviteler, müzik dinletileri ve yarışmaların düzenlendiği "Trabzon Genç Fest" etkinlikleri yarın akşam sanatçı Zeynep Başkan'ın konseriyle sona erecek.