Trabzon, Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine Davet Edildi
Trabzon'un FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davet edildiği bildirildi.
Trabzon'un FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davet edildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Kasım 2017 tarihinde, Ankara'da gerçekleştirilecek Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davet edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Trabzon'da kurulan ve kuruluşunda Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın da büyük emeği olan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan 'Kodla Yap Projesi', Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ankara'da gerçekleşecek olan Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davet edildi. Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında yapılacak yeni araştırmalara yön vermek, paydaşların eğitim teknolojileri alanında yaptığı iyi örneklerin birbiriyle paylaşımını sağlamak ve eğitimde FATİH Projesine bilimsel katkı sağlanması amaçlanıyor. Ankara'da yapılacak olan bu önemli zirvede Trabzon adına Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mesut Kaş proje sunumunu gerçekleştirecek."