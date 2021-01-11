Trabzon en fazla hamsiyi Almanya'ya sattı

Trabzon'dan 2020'de Almanya başta olmak üzere 3 ülkeye 499 bin 662 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Trabzon'dan 2020'de Almanya başta olmak üzere 3 ülkeye 499 bin 662 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon'dan geçen yıl 334 ton hamsi ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu dönemdeki ihracattan 499 bin 662 dolar gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, kentten Almanya, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hamsi satıldığını ifade etti.

Gürdoğan, Trabzon'dan hamsi ihracatında Almanya'nın lider olduğunu kaydederek, "Kentten Almanya'ya geçen yıl 386 bin 740 dolarlık hamsi ihraç edildi. Ayrıca önceki yıldan farklı olarak Ukrayna'ya da hamsi satıldı. Böylece, Trabzon'dan Almanya'nın yanı sıra Ukrayna'ya 108 bin 897 dolarlık, KTTC'ye de 4 bin 25 dolarlık hamsi ihraç edildi." dedi.

Hamsi ihracatında avlanmanın önemine dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak düşen av nedeniyle beklenilen miktarda ürün ihraç edilemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum