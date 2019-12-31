Trabzon Emniyet Müdürü Alper'den yeni yıl mesajı

31.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:34

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alper, mesajında, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir yılı karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların yeni yıla güvenli ve huzurlu bir ortamda girmelerini sağlamak için sorumluluk bölgeleri dahilinde her türlü emniyet tedbirlerinin alındığını vurgulayan Alper, şunları kaydetti:

"Hizmet etmekten onur duyduğumuz değerli Trabzon halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için yeni yılda da fedakarca çalışmayı kendine şiar edinmiş teşkilat mensuplarımla 24 saat görev başında olacağız. Bu vesile ile halkımızın huzur ve güvenliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken milletimizin ve tüm teşkilat mensuplarımızın yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde daha nice yıllara ulaşmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA