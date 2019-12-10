Trabzon Emniyet Müdürü Alper, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:52

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri inceleyen Alper, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Alper, geleneksel hale gelen Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları yarışmasında her biri birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti. Her biri övgüye layık fotoğraflar arasında tercih yaptığını aktaran Alper, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle Trabzon'da gerçekleşen yürüyüş fotosu, daha sonra iki evladımızın karda yürüyüşle okula gitme çilesini güzel görüntüleyen kareydi, diğeri de ay yıldızlı milli takımımızın efsanevi başarısından sonra Mehmetçiğimize vermiş olduğu selam fotoğrafı oldu. Anadolu Ajansının değerli çalışanlarını ayrı ayrı kutluyorum."

Kaynak: AA