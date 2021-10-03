Trabzon Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sağanağa karşı uyardı - Haberler
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sağanağa karşı uyardı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Emniyet Müdürlüğü sürücüleri sağanağa karşı uyardı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, bölgede gece saatlerinde beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, bölgede gece saatlerinde beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ve Arsin ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle akşam saatlerinde trafikte aksamaların meydana geldiğini belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürmene Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk alanında Arsin İlçesi Yanbolu Viyadüğü üzerinde saat 18.45 sıralarında bölgede oluşan yoğun yağış nedeniyle Rize istikametine D010/22 Devlet Karayolu Yanbolu Köprüsü üzerinde aşırı su biriktiği ve sol şerit üzerinde aşırı göllenme oluştuğundan, trafik sağ şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanmıştır. Tıkanan mazgallar ekiplerimizin olanaklarıyla açılmış ve göllenen suyun tahliyesi yapılmış, akabinde karayolu saat 20.45 sıralarında tamamen trafiğe açılmıştır. Bahse konu kesimde bu gece de yağış beklenmesi nedeniyle, sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, takip mesafesini artırmaları ve sert direksiyon manevralarından kaçınmaları önemle rica olunur."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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