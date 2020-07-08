TRABZON Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2)ŞANTİYEYİ SEL BASTI, 15 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDUTrabzon'un Yomra ilçesinde sağanak sel ve heyelanlara neden oldu.

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2)

ŞANTİYEYİ SEL BASTI, 15 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDU

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Gülyurdu mahallesinde yol inşaatı için kurulan şantiyeyi sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Korku yaşayan işçiler güvenli bölgeye sığındı. İşçiler o anları cep telefonu ile kayda aldı. Şantiye çalışanı Ayhan Yakup Çebi, sel sularının aniden geldiğini görünce kaçtıklarını belirterek 'Sel aniden gelince korktuk. Bizde kaçarak kurtuldukö dedi.

EKİP OTOSU GEÇTİ, YOL ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADA

Yomra ilçesi Oymalı grup yolunda 6 noktada sel ve heyelan nedeniyle hasar oluştu. Oymalı deresinin taşması sonucu karayolunda farklı noktalarda asfalt çöktü. Jandarmaya ait ekip otosunun geçtikten saniyeler sonra yolda çökme meydana geldi. O anlar DHA kamerasına yansıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu da sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA