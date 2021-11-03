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Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferlerinin başladığını duyurdu.

DİYARBAKIR (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon- Diyarbakır arasında uçak seferlerinin başladığını duyurdu.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katkılarıyla başlayan seferlerin haftada iki gün olmak üzere salı ve cumartesi günleri karşılıklı olarak yapılacağını ifade etti.

Anadolujet tarafından sürdürülecek seferlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ustaoğlu, ilk uçuşun Trabzon Havalimanı'nından gerçekleştiğini bildirdi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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