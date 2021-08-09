Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Uşak'ta sahneledi
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Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Uşak'ta sahneledi

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Uşak'ta sahneledi
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Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle, 2021 UNESCO Yunus Emre Anma Yılı ve Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Uşak'ta sanat severlerle buluştu.

Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle, 2021 UNESCO Yunus Emre Anma Yılı ve Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Uşak'ta sanat severlerle buluştu.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sahnelenen oyunu Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Vekili Oğuz Alp Çağlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun sonunda Vali Funda Kocabıyık yönetmen Saliha Karahasan'a çiçek takdim ederek oyuncuları tebrik etti.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği ve oyuncu Volkan Satır'ın Yunus Emre'yi canlandırdığı oyunda büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin kendi dünyasında varlığının sebebini araması, Hacı Bektaş-ı Veli ve Taptuk Emre ile tanışması konu ediniyor.

Oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini ise Tolga Aktekin üstleniyor.

Fotoğraf indirmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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