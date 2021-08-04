Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Eskişehir'de sahneledi
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Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Eskişehir'de sahneledi

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Yunus'la Yürürken' oyununu Eskişehir'de sahneledi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Eskişehir'de sahnelendi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Eskişehir'de sahnelendi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı'nda sahnelenen oyunu, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini Tolga Aktekin'in üstlendiği oyunun, Eskişehir'in ardından Kütahya'da sahneleneceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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