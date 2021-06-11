Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
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Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti

Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret etti.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret etti.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında ilk adres Nisan ayında Ticaret Bakanlığı görevine başlayan Mehmet Muş oldu. Samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette Trabzon Dernekleri Federasyonu adına Başkan İsmail Şatıroğlu, Bakan Muş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, desteklerini iletti.

Bakan Soylu'yu ziyaret ettiler

Şatıroğlu ve beraberindeki heyetin ikinci durağı ise İçişleri Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüşen Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri, teröre ve çetelere karşı yürütülen mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Soylu'ya desteklerini iletti. Başkan Şatıroğlu, ülkenin huzuru adına mücadele eden Bakan Soylu'nun her zaman yanında olduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti
Trabzon Dernekleri Federasyonu'ndan Ankara ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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