Trabzon Derede Mahsur Kalan Köpeği Afad Kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği AFAD kurtardıTrabzon'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Derede mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Akçaabat'ta Söğütlü Deresi'nde suya kapılarak oluşan adacık üzerinde mahsur kalan köpeği gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, ip yardımıyla köprüden dereye indi. Köpek, bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. AFAD ekipleri, kurtardıkları ve yiyecek verdikleri sevimli köpekle hatıra fotoğrafı çektirdi.