TRABZON Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada

Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi'nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.

O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.?yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, o anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, 'Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı