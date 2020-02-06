Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden depremde ölenler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim

06.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:44

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Seminer Salonu'nda 70 hükümlünün de katılımıyla gerçekleşen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulduğu belirtildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü manevi rehberlik biriminde görevli vaiz Sezgin Aydın tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından program, şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından sona erdi.

Açıklamada ayrıca, İl Müftülüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, Elazığ ve Malatya'da depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin yüklenmesi ve gönderilmesinde, kamuda ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan 15 hükümlünün görev aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA