Trabzon'dan yapılan ihracat ocak-nisan döneminde yüzde 8 arttı Trabzon'dan yılın ocak-nisan döneminde yapılan ihracat yüzde 8 artarak 397 milyon 326 bin 444 dolara ulaştı.

Trabzon'dan yılın ocak-nisan döneminde yapılan ihracat yüzde 8 artarak 397 milyon 326 bin 444 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan yılın 4 aylık döneminde 159 bin 667 tonluk ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan da 397 milyon 326 bin 444 dolarlık gelir elde edildiğini aktaran Kalyoncu, "İlimizden geçen yılın aynı döneminde de 367 milyon 300 bin 52 dolarlık ihracat yapılmıştı. Bu dönemki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artmış oldu." dedi.

"En fazla fındık ve mamulleri ihraç edildi"

Trabzon'dan en fazla fındık ve mamulleri ihraç edildiğini vurgulayan Kalyoncu, yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin de üçüncü sırayı aldığını ifade etti.

Kalyoncu, fındık ihracatından 303 milyon 588 bin 790 dolarlık gelir elde edildiğine dikkati çekerek, yaş meyve sebze ürünlerinden 38 milyon 667 bin 601, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinden de 22 milyon 152 bin 10 dolarlık gelir elde edildiğini aktardı.

Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğuna vurgulayan Kalyoncu, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA