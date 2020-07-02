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Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında en verimli sezon 2019-2020 oldu

Türkiye'den 1 Eylül 2019'da başlayıp 31 Ağustos 2020'de sonra erecek 2019/2020 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde yapılan 2 milyar 74 milyon 774 bin dolar fındık ihracatının, yüzde 39'u Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında en verimli sezon 2019-2020 oldu
02.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:41

Türkiye'den 1 Eylül 2019'da başlayıp 31 Ağustos 2020'de sonra erecek 2019/2020 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde yapılan 2 milyar 74 milyon 774 bin dolar fındık ihracatının, yüzde 39'u Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019/2020 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde, Türkiye'den 309 bin 284 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 2 milyar 74 milyon 774 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Sezonun bitimine yaklaşık 2 aylık bir süre kaldığını dile getiren Cirav, bu rakamların 330 bin tona ulaşacağını ve karşılığında elde edilen döviz girdisinin 2 milyar 300 milyon dolar civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Cirav, tarihin en yüksek fındık ihracat rakamına ulaşılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu dönemde yapılan ihracatta miktar olarak yüzde 26 ve değer olarak yüzde 45 gibi çok yüksek oranlarda artış yaşanması gurur vericidir. Bu dönemde Trabzon da yine fındık ihracatında lider oldu. Yapılan 10 aylık sezon ihracatının yüzde 39'u tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. Trabzon'dan bu sezonda 115 bin 340 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 806 milyon 259 bin 463 dolar gelir elde edildi. Kentten, 10 aylık fındık sezon ihracatında geçen sezonun aynı dönemine oranla miktarda yüzde 16, döviz girdisinde de yüzde 36 olmak üzere yüksek oranlı artış yaşandı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının en verimli sezonu 2019-2020 oldu."

"Fındık üreticisi ve fındıkla ilgili tüm paydaşlar, uygulanan politikadan memnun kaldı"

Fındık ihracatında bu sezon yüksek oranlı bir başarı elde edildiğine dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti:

"Fındık ihracatında, en büyük başarı hükümetimizin bu sezonda istikrarlı bir politika uygulayarak fındık fiyatlarını hasat öncesi Temmuz 2019 ayı sonunda açıklaması ve alım işlemleri ile görevlendirilen TMO'nun başarılı bir alım sistemi uygulamasının büyük payı vardır. Bu uygulamadan fındık üreticisi ve fındıkla ilgili tüm paydaşlar kazançlı çıkarak uygulanan politikadan memnun kaldı. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabine mensubu bakanlara teşekkürlerimizi sunuyorum."

Cirav, fındık hasatına 2 aylık bir zaman kaldığını ve rekolte tespit çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Bu yıl TÜİK tarafından yapılan tahminde fındık rekoltesi 600 bin ton olarak açıklandı ve sektörün beklentisi 600-650 bin ton aralığında bir rekoltedir. 2020/2021 sezonunun verimli olması açısından fındık fiyatlarının üreticinin memnun kalacağı, kaliteli fındık üretimini teşvik edecek bir düzeyde en geç Temmuz 2020 ayı sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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