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Trabzon'dan Rusya'ya yapılan şeftali ihracatı yüzde 46,5 arttı

Trabzon'dan yılın ocak-temmuz döneminde Rusya'ya yapılan şeftali ihracatı yüzde 46,5 artarak 14 milyon 452 bin 981 dolara ulaştı.

Trabzon'dan Rusya'ya yapılan şeftali ihracatı yüzde 46,5 arttı
13.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:16

Trabzon'dan yılın ocak-temmuz döneminde Rusya'ya yapılan şeftali ihracatı yüzde 46,5 artarak 14 milyon 452 bin 981 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'dan Rusya'ya yılın 7 ayında 96 bin 695 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 78 milyon 348 bin 744 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise Rusya'ya 86 bin 674 tonluk ihracat karşılığında 66 milyon 972 bin 472 dolar kazanç elde edildi. Böylece Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 11,6, değerde yüzde 17 arttı.

En fazla şeftali ihraç edildi

Ocak-Temmuz 2020'de, şeftali, mandarin ve domates Trabzon'dan Rusya'ya en fazla ihraç edilen ürünler oldu.

Kentten Rusya'ya bu dönemde 13 bin 206 ton şeftali ihraç edilerek 14 milyon 452 bin 981 dolar gelir sağlandı.

Trabzon'dan Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde, 8 bin 704 tonluk şeftali ihracatı karşılığında 9 milyon 864 bin 348 dolar kazanılmıştı. Böylece Trabzon'dan Rusya'ya yapılan şeftali ihracatı da geçen yılın aynı döneminde oranla miktarda yüzde 51,7, değerde de yüzde 46,5 arttı.

Kentten bu dönemde yapılan ihracatta şeftaliyi 9 milyon 161 bin 22 dolarla mandarin ve 7 milyon 667 bin 441 dolarla da domates takip etti.

"İhracatımızın çok daha üst rakamlara ulaşacağından umutluyuz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un, Rusya Federasyonu'na ihracat yapan önemli kentlerden biri olduğunu söyledi.

Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatın yılın 7 ayında da artış potansiyelini sürdürdüğüne dikkati çeken Kalyoncu, "Önümüzdeki dönemde ve yıl sonuna kadar gelişen iyi ilişkiler paralelinde ihracatımızın çok daha üst rakamlara ulaşacağından umutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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