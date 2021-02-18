Trabzon'dan Rusya'ya ihracat 20 yılda 6 kat arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini ve 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini ve 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon iş insanları ve ihracatçılarının, Rusya kapısının açılmasıyla 1990'lı yıllardan itibaren Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerini sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Trabzon'un son 20 yılda Rusya Federasyonu'na ihracatını 6 kat artırma başarısı gösterdiğini belirten Gürdoğan, 2000 yılında 30 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın bugün 181 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Gürdoğan, Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na en fazla dış satımın Trabzon'dan yapıldığına işaret ederek, Trabzonlu iş insanlarının sadece ihracatta değil, lojistik başta olmak üzere Rusya Federasyonu'ndaki yatırımlarıyla da ön planda olduklarını vurguladı.

Tüm sektörlerin Rusya Federasyonu'nda pazar araştırmasında bulunması gerektiğini belirten Gürdoğan, DKİB olarak danışmanlık konusunda her türlü desteği sunduklarını bildirdi.

Gürdoğan, Trabzon'dan Sochi Limanı'na bir hat çalışmasının Trabzon ticaretine önemli katkısı olacağına işaret ederek, bu bölgenin turizm bölgesi ilan edilmesi ve sadece kruvazör gemilerine tahsis edilmesi nedeniyle Rusya makamlarının Sochi Limanı'nı yük gemilerine kapattıklarını ancak hemen bu limana yakın mesafede bulunan ve Sochi Bölgesi hinterlandına hitap eden Adler Limanı'na yük taşımacılığının yapılabileceğini kaydetti.

Gürdoğan, Samsun ile Trabzon arasındaki mesafenin yol açtığı maliyet yanında, yüklerin tahliye sonrası Adler Limanı'ndan Rusya'nın iç kesimleri ve Krasnodar Bölgesine sevkinin yol güzergahının uzunluğu nedeniyle önemli bir maliyet teşkil ettiğini, iki taraftaki liman idarelerinin yapacakları fiyat indirimleriyle bu yol güzergahının avantajlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

"Rusya'da lojistik merkezi kurulması konusunda çalışıyoruz"

Bölge ihracatçılarının Rusya Federasyonu'nda kalıcı olabilmeleri ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmaları için Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Rusya'da ihraç ürünlerinin vardığı liman bölgelerinde bir lojistik merkez kurma konusunda çalıştıklarını bildiren Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Soğuk hava depolarının ve ürünlerin elleçleme, paketleme ve muhafaza işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrüksüz antrepo özelliğinde bir lojistik merkezin Rusya Federasyonu'nda kurulmasını sağlayacağız. Günümüzde lojistikte üstünlük sağlayan, ürünü en düşük maliyetle en hızlı şekilde, sürdürülebilir lojistik yönetimiyle sunabilen ülkeler ihracatta söz sahibi olabilirler. Trabzon ve hinterlandı Doğu Karadeniz bölgemizin Rusya Federasyonu'na yakınlık yanında lojistikteki tecrübesiyle de Rusya Federasyonu'nun küresel tedarik merkezi olması için altyapı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum