2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 55'lik artış

2021 yılı ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 55 oranında artış yaşandığı bildirildi.

2021 yılı ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 55 oranında artış yaşandığı bildirildi.

2021 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde Trabzon'da Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat 49 milyon 808 bin 140 dolara ulaşırken, yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 55 oranında artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na ihraç edilen ürünlerin 41 milyon 827 bin 664 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ve 7 milyon 699 bin 401 dolar tutarındaki ihracatla balık ihracatı oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın ilk çeyreğinde ihracatta önemli sıçrama yakalayan Trabzon'un Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta da bir önceki yıl aynı dönemine göre yüksek oranlı artış yaşandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat Trabzon ilinden gerçekleştirildi. Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na geleneksel olarak yıllardır yaş meyve sebze ürünleri ihracatı yoğunlukta oluyor. Rusya Federasyonu pazarında Trabzonlu ihracatçıların yaş meyve sebze tedarikinde yılların verdiği tecrübe ve bu alanda yaptıkları yatırımlarla öncü oluyor. Son yıllarda gerek Doğu Karadeniz Bölgemizden ve gerekse Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na Karadeniz somonu ihracatının da önemli gelişme kaydedildi. Trabzon'dan en çok ihraç edilen ürün sıralamasında Karadeniz somonu 2. sıraya yükseldi" dedi.

Trabzon ilinin gerek lojistik ve gerekse tecrübe altyapısının güçlü olmasına bağlı olarak Rusya piyasasına en kısa sürede ürün sunma avantajını elinde bulundurması nedeniyle ihracatın daha da artacağını öngördüklerini belirten Kalyoncu, yaş meyve sebze ürünlerinde Rusya'nın ülkemize uyguladığı domates kotası hızlı bir şekilde doldu. Bu ay içinde kota kalmaması nedeniyle Rusya Federasyonu makamlarından domates kotasının kaldırılmasını bekliyoruz. İki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı kazan kazan ilkesi ile daha yüksek bir hacme ve değerli ülke başkanlarımızın hedef koyduğu rakamlara ulaşabilmesi için ticaretin serbest piyasa kurallarına göre uygulanması gerekiyor. Her geçen yıl daha yüksek rakamlara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde çok daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı