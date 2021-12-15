Trabzon'dan iki madalya ile döndüler

TRABZON (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün minik yüzücüleri, Trabzon'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'nden altın ve gümüş madalya ile döndü.

Yüzme antrenörü Samet Işık öncülüğünde çalışan ve müsabakaya hazırlanan sporculardan Kerem Çakır, yüzdüğü kategoride altın madalya elde etti. Kerem Çakır'ın altın madalyası dışında Zeynep Tunçel de yüzdüğü derecelerde gümüş madalyayı göğüsledi. Türkiye Finali'nden altın madalya kazanan iki genç sporcu, mutluluklarını antrenörleri ve aileleri ile birlikte kutladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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