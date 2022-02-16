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Trabzon'dan İdlib'e yardım

AA, Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon'dan İdlib'e yardım

Trabzon'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım gönderildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım gönderildi.

Ortahisar Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ortahisar Şubesi tarafından, İdlib bölgesinde zor durumdaki ihtiyaç sahipleri için gıda, giyim, battaniye ve temizlik malzemelerinden oluşan insani yardım toplandı.

Malzemelerin yüklendiği tır, bölgeye hareket etti.

Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı, bölgeye daha öncede yardım tırı ulaştırdıklarını belirterek, kampanyaya destek veren din görevlilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Ortahisar, Trabzon, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

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