Trabzon'dan Güney Afrika'ya 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

19.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:49

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'dan Güney Afrika'ya 2019 yılının 11 aylık döneminde fındık ve araç yedek parçasından oluşan 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Güney Afrika Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Tshepo Ranamane, iş birliği ve yatırım imkanlarını görüşmek amacıyla ziyaret ettiği TTSO'da Başkan Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Trabzon'a son bir yıl içinde Büyükelçilik olarak ikinci ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Ranamane, "İlişkilerimizi adım adım güçlendirmeye gayret ediyoruz. Güney Afrika'da üyelerinizin ilgilendiği sektörlerde yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Afrika Kıtası'nın 1,2 milyar nüfusu var ve talep çok yüksek. Birçok işbirliği alanı bulunuyor. Ticaret ve yatırım ortaklıkları kurmak istiyoruz. Tarım ürünleri, enerji, balıkçılık, gemi inşası gibi alanlarda yatırım veya tecrübe paylaşımı yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ranamane, Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek, iki ülke iş adamları arasında görüşmelerin yapılacağı etkinliğe Trabzonlu iş adamlarını da davet etti.

Türkiye'de, Güney Afrikalı çok sayıda öğrenci bulunduğuna dikkati çeken Ranamane, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrenciler ülkelerine dönerken iş yapma ve yaşama kültüründen de parçalar getiriyorlar. Bu nedenle kültürlerimizin birçok ortak özelliği var. Güvenlik konusunda her geçen gün gelişme kaydediyoruz. Güney Afrika'da yatırım yapmak isteyen iş adamlarına kuruluş aşamasında, elektrik, su ve vergi konularında teşviklerimiz var. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da bu konuda çalışmalar yapıyor."

Başkan Hacısalihoğlu, Ranamane'ye kentin tarihi ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aktardı.

Trabzon'dan 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Hacısalihoğlu, "Trabzon'dan Güney Afrika'ya 2019 yılının 11 aylık döneminde fındık ve araç yedek parçasından oluşan 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Güney Afrika ile daha geniş kapsamlı ticaretimizin olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin geniş bir hinterlanda hitap edebilecek konumuyla bölgedeki en önemli yatırım imkanlarından biri olacağını da vurgulayarak, Güney Afrikalı yatırımcıları davet etti.

Başkan Hacısalihoğlu, ziyaret anısına Ranamane'ye plaket takdim etti.

Kaynak: AA