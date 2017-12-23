Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Trabzon'dan Gümüşhane'ye Yöresel Tatlara Yolculuk" projesi kapsamında oluşturulan kitabın, tarihi bir vesika olduğunu belirtti.



Yavuz, İçişleri Bakanlığı'nın derneklere yönelik proje çağrısı kapsamında, Gümüşhaneliler Derneğince yürütülen projenin, kentteki bir otelde düzenlenen kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin önemine değindi.



Gümüşhane'nin butik bir şehir olduğunu dile getiren Yavuz, Gümüşhane'nin doğal güzelliklerini anlattı.



Yavuz, kentlerin var olan değerlerinin yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, proje kapsamında oluşturulan Gümüşhane'nin, yöresel lezzetlerinin tariflerinin yer aldığı kitapla ilgili değerlendirmede bulundu.



Nefis bir eserin ortaya çıktığına dikkati çeken Yavuz, "Oluşturulan kitap tarihi bir vesikadır. Hem damak tadı hem de beslenmeye ilişkin yöresel neyimiz varsa bunun kayıt altına alınmasıdır. Derneğimiz bunu gerçekleştirmiştir. Burada emeği geçenler çok büyük bir hizmeti ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.



Yavuz, çalışmanın çok güzel olduğuna işaret ederek, "İnşallah geleceği yönelik katkısı daha da büyük olur. Bunu desteklememiz lazım." dedi.



Konuşmaların ardından Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerinin tadılarak, bu lezzetlerin tariflerinin yer aldığı kitabın tanıtımı yapıldı.



Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda ilgili katıldı.