Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 26,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne 2020'de 26 milyon 924 bin 940 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 6 bin 409 tonluk ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 26 milyon 924 bin 940 dolar gelir elde edildiğini belirten Kalyoncu, kentten Çin'e ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin de sırasıyla fındık, mermer, nargile tütünü, elektrikli ısıtıcılar, dondurulmuş balık ile demir ve çelikten mamul eşyaların olduğunu kaydetti.

Kalyoncu, Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 25 milyon 287 bin 269 dolarlık fındık ve mamulleri ihracatı yapıldığını ifade ederek, "Fındık ve mamulleri ihracatını 1 milyon 249 bin 820 dolarlık madencilik ürünleri, 144 bin 1 dolarlık tütün mamulleri, 142 bin 764 dolarlık elektrikli ısıtıcılar, 84 bin 133 dolarlık dondurulmuş balık ile 16 bin 953 dolarlık da demir ve çelikten mamul eşyalar takip etti." diye konuştu.

Diğer sektörlerde de ihracatın her geçen yıl gelişme gösterdiğini vurgulayan Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Özellikle Karadeniz somonu olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığının Çin'de beğeni ile karşılanması ve ilimizde 4 imalatçı firmamızın tesisinin Çin Halk Cumhuriyeti tarafından akredite edilerek, Karadeniz somonu ihracatına izin verilmesi önümüzdeki dönemde Trabzon'dan Çin'e yapılacak balık ihracatımıza önemli katkı sağlamış olacaktır. Ayrıca, Trabzon'da önde gelen sanayicimiz tarafından üretilen elektrikli ısıtıcıların Çin Halk Cumhuriyeti'ne markalı ürün halinde ihraç edilmesi de takdire şayan bir başarıdır."

Kalyoncu, Çin'in Trabzon'dan en fazla ihracat yapılan ülkeler içinde 8'inci sırada yer aldığına işaret ederek, "İlimizden Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat her geçen yıl gelişti ve son 10 yılda 4 milyon dolarlar seviyesinden 26 milyon dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda ürün çeşitliliğinin de artmasıyla ihracatın çok daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum