Trabzon'dan 9 ayda 552,8 milyon dolarlık fındık ihracatı

Trabzon'dan yılın 9 aylık döneminde 552 milyon 806 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

Trabzon'dan yılın 9 aylık döneminde 552 milyon 806 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde 208 bin 817 tonluk fındık ihracatından 1 milyar 448 milyon 555 bin dolar gelir elde edildi.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 78 bin 746 ton fındık ihracatının karşılığında 552 milyon 806 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Böylece Trabzon, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yüzde 38'ini gerçekleştirdi.

Bu dönemde Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 58 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler, İtalya, Almanya ve Kanada olarak sıralandı.

İtalya'ya bu dönemde 155 milyon 300 bin dolarlık, Almanya'ya 94 milyon 420 bin dolarlık ve Kanada'ya da 44 milyon 938 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

Kentten bu dönemde geçen yılın aynı döneminde fındık ihraç edilmeyen Azerbaycan-Nahçıvan, Dubai ve Kenya'ya da dış satım yapıldı.

"Yeni sezondan da beklentimiz yüksek"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yıllık bazda 9 aylık fındık ihracatının yüzde 38'inin Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildiğini söyledi.

1 Eylül'de başlayan 2020/2021 ihraç sezonu hakkında da değerlendirmede bulunan Cirav, şöyle devam etti:

"1 aylık sezon ihraç rakamlarında yaşanan düşüş, özellikle yurt dışı alıcıların geçtiğimiz aylarda yaptıkları yoğun alımlar nedeniyle stokların tüketilmesi amacı yanında, birçok alıcının da sezonun ilk aylarında ürünü daha çok ülkemize nazaran daha düşük fiyattan ürün sunan Gürcistan, İtalya, Azerbaycan gibi ülkelerden alım yapmalarından kaynaklanmakta. Bu ülkelerdeki ürün stoklarının tükenmesi ile ülkemize yönelim başlayacaktır."

Cirav, yeni sezonda fındık ihracatının artış trendini sürdüreceğinden ümitli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum