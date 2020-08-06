Trabzon'dan 54 ülkeye fındık ihraç edildi Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan 1 milyar 137 milyon 749 bin dolarlık fındık dış satımının 444 milyon 690 bin 128 dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan 1 milyar 137 milyon 749 bin dolarlık fındık dış satımının 444 milyon 690 bin 128 dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, yılın 7 ayında 163 bin 434 ton fındık ihracatından 1 milyar 137 milyon 749 bin dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 62 bin 923 ton fındık ihracatı karşılığında 444 milyon 690 bin 128 doların ülkeye girmesini sağladı. Böylece Trabzon, toplam fındık ihracatının yüzde 39'unu gerçekleştirdi.

Kentten söz konusu dönemde yapılan fındık dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre tutar bakımından yüzde 7 arttı.

Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 54 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler, İtalya, Almanya ve Kanada olarak sıralandı.

"Fiyatların hasat öncesi açıklanması bu başarıya katkı sağladı"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'den yapılan fındık ihracatının yüzde 39'unun Trabzon firmalarınca gerçekleştirildiğini söyledi.

Cirav, 2019-2020 fındık hasat sezonunun 1 Eylül 2019'da başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu tarihten 31 Temmuz 2020'ye kadar geçen 11 aylık süreçte ülkemizden ihraç edilen fındık, tarihin en yüksek ihracat miktarına ulaştı. 328 bin 857 ton iç ve işlenmiş fındık ihraç edilerek karşılığında sağlanan döviz girdisi 2 milyar 209 bin 750 dolara yükseldi. 1 aylık dönem sonunda ihraç edilen fındık miktarı, bugüne kadar ulaşılamayan en yüksek dış satış miktarı olan 330 bin tona ulaşacaktır."

Fındıkta 2019 hasat sezonunun çok verimli geçtiğini dile getiren Cirav, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümetimizin uyguladığı istikrarlı politikayla fındık fiyatlarının hasat öncesi açıklanması bu başarıya büyük katkı sağladı. 2020 yılı fındık hasadı ağustos ayının ilk haftası itibarıyla belli bölgelerde başladı. Bu hasat sezonunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sektör temsilcilerinin önerilerini dikkate alarak fındık fiyatlarını temmuz ayı sonunda ve hasat öncesinde açıklaması, 2020-2021 hasat sezonu fındık ihracatına büyük katkı yapacaktır. Böylece yakalanan sürdürülebilir ihracat artışında yeni başarılara imza atılacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA