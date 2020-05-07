Trabzon'dan 51 ülkeye fındık ihraç edildi

Türkiye'den 1 Ocak-30 Nisan döneminde yapılan 754 milyon 76 bin dolarlık fındık ihracatının 330 milyon 588 bin 790 dolarlık kısmı Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'den 1 Ocak-30 Nisan döneminde yapılan 754 milyon 76 bin dolarlık fındık ihracatının 330 milyon 588 bin 790 dolarlık kısmı Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk dört ayında 109 bin 336 ton fındık dış satımından 754 milyon 76 bin 927 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar ise 43 bin 423 ton fındık ihracatı karşılığında 303 milyon 588 bin 790 doların ülkeye girmesini sağladı. Trabzon toplam fındık ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştirdi.

Kentten söz konusu dönemde yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre tutar bakımından yüzde 9 arttı, miktar açısından ise yüzde 3 düştü.

Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı da 5 artışla 51'e yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, 98 milyon 766 bin 316 dolarla İtalya, 57 milyon 120 bin 968 dolarla Almanya, 28 milyon 393 bin 173 dolarla Fransa, 16 milyon 134 bin 170 dolarla Kanada, 16 milyon 59 bin 753 dolarla Polonya oldu.

Söz konusu dönemde, bir önceki yıl ihracat yapılmayan Karadağ, Letonya, Endonezya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (Dubai) toplam 229 bin 898 dolarlık ürün satıldı.

Fındık ihraç eden firmaların bulunduğu 20 il arasında yüzde 40 ile birinci olan Trabzon'u yüzde 31 ile İstanbul, yüzde 9 ile Giresun, yüzde 7 ile Ordu, yüzde 5 ile de Düzce takip etti.

Doğu Karadeniz Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 109 bin 336 ton karşılığı 754 milyon 76 bin 927 dolar olarak gerçekleşen toplam fındık ihracatının yüzde 40'ının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini söyledi.

Aynı dönemde Trabzon'dan 43 bin 423 ton karşılığında 303 milyon 588 bin 790 dolarlık fındık ihraç edildiğini aktaran Cirav, "Trabzon'dan 4 ayda toplam 51 ülkeye fındık ihraç edildi. 2019-2020 sezonu fındık ihracatı çok iyi bir başlangıç yaptı ve her ay artıyor. Sezonun tamamının, artışla tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA