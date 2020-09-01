Trabzon'dan 2019-2020 sezonunda fındık ihracatı yüzde 29 arttı Trabzon'dan 2019/2020 sezonunda yapılan fındık ihracatından yüzde 29 artışla 879 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

Trabzon'dan 2019/2020 sezonunda yapılan fındık ihracatından yüzde 29 artışla 879 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamada, 1 Eylül 2019'da başlayıp 31 Ağustos 2020'de sonra eren 2019/2020 sezonunda, Trabzon'dan 126 bin 344 ton fındık ihraç edilerek 879 milyon 81 bin 673 dolar gelir sağlandığı bildirildi.

Kentten ihraç edilen fındık miktarında yüzde 13, değerinde ise yüzde 29 artış sağlandığı belirtilen açıklamada, Trabzon'un söz konusu sezonda Türkiye'nin toplam fındık ihracatının yüzde 38'lik kısmını tek başına gerçekleştirerek, il bazında ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, fındık ihracatında Trabzon'u, 2'nci sırada İstanbul, 3'üncü sırada Giresun ve 4'üncü sırada ise Ordu'nun izlediği belirtildi.

Trabzon'dan 2019/2020 sezonunda 61 ülkeye fındık satıldığı aktarılan açıklamada, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise İtalya, Almanya, Fransa, Kanada ve Polonya olarak sıralandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, söz konusu fındık sezonunun tarihi bir ihracat rekoruyla tamamlandığını belirterek, Türkiye genelinde 342 bin 318 ton fındık ihraç edilerek 2 milyar 301 milyon 863 bin 988 dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Türkiye'de daha önce belirtilen 330 bin ton hedefinin de üzerine çıkılarak, sezonda bugüne kadar ulaşılamayan miktar olan 340 bin tonun üzerinde fındık ihraç edilmesinin büyük bir başarı olduğunu aktaran Cirav, yeni sezonda da ihracatta aynı başarının devamının yaşanacağından ümitli olduklarını belirtti.

Cirav, 1 Eylül 2020 itibariyle başlayan 2020/2021 fındık ihraç sezonun verimli ve tüm paydaşların, özellikle üreticinin daha çok kazanacağı bir sezon olmasını diledi.

Kaynak: AA