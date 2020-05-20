Trabzon'dan 20,5 milyon dolarlık balık yağı ve unu ihraç edildi Trabzon'dan Ocak-Nisan 2020 döneminde 20 milyon 591 bin 164 dolarlık balık yağı ve balık unu ihraç edildi.

Trabzon'dan Ocak-Nisan 2020 döneminde 20 milyon 591 bin 164 dolarlık balık yağı ve balık unu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan yılın ilk 4 ayında 16 ülkeye 21 milyon 686 bin 502 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini söyledi.

Kentten, su ürünleri ve mamulleri ihracatından geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 224 bin 419 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 arttığına işaret etti.

Gürdoğan, su ürünleri ve mamullerinden balık unu ve balık yağı ihracatının tamamının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Trabzon'dan yılın ilk 4 ayında 7 bin 4 tonluk balık unu ihracatından 9 milyon 768 bin 330 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 6 bin 157 tonluk balık unu ihracatından 8 milyon 781 bin 107 dolar kazanç sağlanmıştı." ifadesini kullandı.

Trabzon'dan bu dönemde 10 milyon 822 bin 834 dolar tutarında 5 bin 689 ton balık yağı ihraç edildiğini kaydeden Gürdoğan, "Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde 744 tonluk balık yağı ihracatından 1 milyon 681 bin 577 dolar kazanç sağlanmıştı." diye konuştu.

"Su ürünleri işlenmiş yüksek katma değer ihtiva eden ürünlerdir"

Gürdoğan, Trabzon'dan bu dönemde toplamda 20 milyon 591 bin 164 dolarlık balık unu ve yağı ihraç edildiğini belirterek, su ürünlerinin işlenmiş yüksek katma değer ihtiva eden ürünler olduğunu ifade etti.

İhracatçıların bu ürünleri yüksek katma değerli ürün haline getirmek için gayret gösterdiklerine vurgu yapan Gürdoğan, "İlerleyen yıllarda balık yağı ve unu ihracatının ülkeye daha fazla ekonomik girdi sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA