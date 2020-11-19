Trabzon'dan 124 ülkeye ihracat
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Trabzon'dan 124 ülkeye ihracat

19.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:14
Trabzon'dan 124 ülkeye ihracat

Trabzon'dan yılın 10 aylık döneminde 124 ülkeye, 870 milyon 49 bin 535 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan yılın 10 aylık döneminde 124 ülkeye, 870 milyon 49 bin 535 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan yılın ocak-ekim döneminde 401 bin 931 tonluk ihracat yapıldı. Bu dönemdeki ihracattan 870 milyon 49 bin 535 dolarlık kazanç sağlandı.

Kentten söz konusu dönemde 124 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer aldı. İtalya'ya bu dönem 167 milyon 607 bin 221 dolarlık ihracat yapıldı.

İtalya'yı 117 milyon 103 bin 324 dolarla Rusya, 113 milyon 99 bin 858 dolarla da Almanya takip etti.

Bu dönemde geçen yıldan farklı olarak Paraguay, Gana, Slovenya, Cibuti, Nikaragua, Yemen, Suriye, Uganda, Bahreyn, Nijerya, Kongo, Jamaika, Honduras, Mauritius ve Moritanya'ya da satış yapıldı.

"Önümüzdeki dönemde de ihracat yapılan ülke sayısının artacağından ümitliyiz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında her geçen gün ön plana çıktığını söyledi.

İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin de giderek arttığına işaret eden Kalyoncu, yılın 10 aylık döneminde 124 ülkeye yapılan ihracatın da önemli bir başarı göstergesi olduğunu belirtti.

Kalyoncu, Trabzon'dan dünyanın her kıtasına ihracat yapılır hale gelindiğini kaydederek, "Son yıllarda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracatın artması ihracatçılarımızın özverili çalışmalarıyla başarıldı ve önümüzdeki dönemde de ihracat yapılan ülke sayısının artacağından ümitliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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