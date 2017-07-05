Trabzon'daki Zincirleme Trafik Kazası
Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi.
Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi.
Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda dün akşam saatlerinde dört aracın karıştığı kazada ölen Ayşe Memişoğlu, Safiye ve Sevgi Gürsoy için Arsin ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Ayşe Memişoğlu ile Safiye ve Sevgi Gürsoy'un cenazeleri aynı ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Nihal Bülbüloğlu için de Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.
Törene, öğretmen olan Bülbüloğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı.
Bülbüloğlu'nun cenazesi, kılınan namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.