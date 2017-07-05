Trabzon'daki Zincirleme Trafik Kazası

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Alınan bilgiye göre, kazada ağır yaralanan Ayşe Memişoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralı 6 kişinin tedavisi ise kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.



Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda dün dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.