Trabzon'daki yangında dumandan etkilenen çocuk öldü
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Trabzon'daki yangında dumandan etkilenen çocuk öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

20.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:26
Trabzon'daki yangında dumandan etkilenen çocuk öldü

'un ilçesinde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dörtyol Mahallesi'nde, Hasan Akbaş'a ait evin bir odasında yakılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Bu sırada odada uyuyan 2 yaşındaki Ayten Lina Akbaş, dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten Lina, buradaki müdahalenin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Fatma ve Hasan Akbaş çiftinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Ayten Lina, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın, Akçaabat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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