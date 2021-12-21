Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında R.G, S.Ç. ve V.M.Y'nin üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yaptı.

Aramada, 16 sentetik ecza, bir miktar eroin ve metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda ise H.H.A'nın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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